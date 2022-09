"Reporters de guerre" di Sébastien Foucault a teatro in prima nazionale. Orari e biglietti

Martedì 27 settembre al Teatro Grassi andrà in scena Reporters de guerre di Sébastien Foucault.

Lo spettacolo

All’inizio degli anni '90, centinaia di giornalisti da tutto il mondo raggiunsero la Bosnia, per riferire sulla guerra e sull’assedio di Sarajevo. Una di loro era la corrispondente belga della RTBF, Françoise Wallemacq. A distanza di circa trent’anni, Sébastien Foucault, ispirandosi ai reportage radiofonici da lei realizzati allora, crea una performance teatrale sulla responsabilità del raccontare.

Per Foucault – già attore per Milo Rau, negli spettacoli The Civil Wars e La Reprise – lo spettacolo è lo spunto per una riflessione sul proprio modo di praticare il teatro documentario e sui limiti della messa in scena di un racconto. In costante oscillazione tra giornalismo e teatro, la pièce porta in teatro la stessa Françoise Wallemacq, ma anche l’ex giornalista bosniaca Vedrana Bo?inovi?, che seguì l’assedio di Sarajevo e in seguito è diventata attrice, oltre a Michel Villée, ex addetto stampa di MSF Belgio, ora burattinaio.

Alternando diverse tecniche di rappresentazione, gli attori impiegano le risorse del mezzo teatrale per trasformare reportage radiofonici d’archivio in oggetti artistici. Sul palco, Françoise, Vedrana e Michel evocano ricordi personali, ma anche le testimonianze dei giornalisti locali e internazionali che documentarono la guerra oltre all’esperienza di testimoni oculari, che la giornalista belga intervistò all’epoca e che ritrova trent’anni anni dopo. Sono esperienze vivide, personali, originali, che ciascuno di loro esplora con le proprie risorse, per trovarvi qualcosa con cui affrontare il futuro.

Informazioni utili

Lo spettacolo si terrà in francese, inglese e bosniaco, con sovratitoli in italiano.

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.