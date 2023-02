Giacomo Poretti in "Poretcast", il podcast che fa riflettere

Mercoledì 1 marzo al Teatro Oscar Giacomo Poretti porta in scena la quinta puntata di Poretcast, il podcast che fa riflettere, dove ogni parola è frutto dell’esperienza, della vita, del sacrificio e della voglia di superare gli ostacoli.

Lo spettacolo

Marco Bersanelli, uno dei più importanti astrofisici al mondo, racconterà in maniera ammirabile, affascinante e poetica come è potuto nascere l'universo. Dal big-bang, da innumerevoli esplosioni, fino ad arrivare all’ essere umano. Fino a dire - per davvero - che noi uomini e donne siamo polvere di stelle.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.