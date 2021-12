Spettacolo gratuito per bambini "in viaggio con giuseppina dall'Italia alla Cina"

Mercoledì 22 dicembre, ore 17

"In viaggio con Giuseppina dall’Italia alla Cina"

spettacolo interattivo per bambini e famiglie

di e con Nora Picetti



Cinema Orizzonte

Piazzale Damiano Chiesa 7, Milano

MM5 Domodossola – MM5 Portello| Bus 57 – 43 - 78 | Tram 1 - 19





Nell'ambito della rassegna per bambini e famiglie “InTeatro” organizzata da Compagnia Carnevale in collaborazione con Fabbrica Utopie, andrà in scena al Cinema Orizzonte (Piazzale Damiano Chiesa 7) mercoledì 22 dicembre alle ore 17 lo spettacolo interattivo per bambini e famiglie “In Viaggio con Giuseppina – dall’Italia alla Cina” di e con Nora Picetti, consigliato dai 3 ai 10 anni.





“Giuseppina era una bambina proprio come voi. Abitava qui in Lombardia, a Castano Primo. Ha fatto tre volte la terza elementare, non perché l’hanno bocciata, al contrario! Siccome era molto brava suo padre le ha permesso di studiare più dei suoi coetanei, fino a 10 anni. E visto che non c’erano la quarta e la quinta le ha fatto fare tre volte la terza. Poi l’ha mandata a lavorare in filanda, come tutte le bambine della zona.

Ma a 27 anni, nel 1890, il padrone Sciur Rusconi le propose di emigrare a Shanghai, per lavorare qualche anno in una nuova filanda insieme alle ragazze cinesi. Questo spettacolo è ispirato al suo diario di viaggio. Ad ogni porto un nuovo incontro, nuove persone, nuove lingue, nuove musiche e nuove storie: dai canti di filanda alle percussioni africane, fino agli antichi indovinelli cinesi. Uno spettacolo interattivo e divertente per giocare con la storia, la geografia, la narrazione e la fantasia. Un viaggio sulle tracce di Giuseppina e della seta, insieme a bachi, asini e cammelli, marinai, migranti, filatrici e imperatrici, tutti interpretati dai voi bambini. Siete pronti a recitare?”





INGRESSO LIBERO con prenotazione

(richiesto super green pass agli spettatori over 12)



compagniacarnevale@gmail.com - 348 0129127