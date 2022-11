"Ho fatto il classico" racconta il presente con le parole del passato

Venerdì 11 e sabato 12 novembre al Franco Parenti va in scena lo spettacolo Ho fatto il classico, di Pierluca Mariti.

La trama

Alle superiori ci si ritrova spesso a studiare cose scritte da gente vissuta centinaia, se non migliaia, di anni prima. Il mantra è sempre lo stesso: è tutto molto attuale. Pur di non cimentarsi nello spiegare i sillogismi aristotelici su TikTok, Pierluca Mariti ha deciso di riprendere in mano alcune letture dei grandi classici per guardarle con gli occhi di oggi, senza la pretesa di voler trarre grandi insegnamenti di vita, ma piuttosto, con la voglia di ridere del presente in un viaggio attraverso le parole del passato.

“Astolfo che recupera il senno di Orlando ci ricorda che alla fine la bussola si può ritrovare, anche senza un viaggio sulla luna. Orazio ci racconta come gestire, o provare a farlo, i ritrovati rapporti con persone che magari avremmo voluto evitare. Montale e la sua poetica delle cose ci rappresenta vividamente il senso di precarietà che in questo momento possiamo provare. Un reading leggero e ironico, senza alcuna pretesa filologica o letteraria.”

L'autore

Pierluca Mariti, classe 1989, diplomato classico e giurista pentito, ha lavorato per sette anni come manager in una multinazionale

Poco prima della pandemia decide di rispolverare la sua mai sopita passione, l’intrattenimento, prima con la Stand-up comedy, poi sul proprio profilo Instagram, @piuttosto_che

Oltre alla creazione di contenuti sui social, Pierluca conduce il programma "Piuttosto Che" su Radio Lattemiele, scrive per il quotidiano Domani e appena può sale su un palco, come comico e conduttore, oltre ad aver portato il monologo è da femmina al TedX di Ferrara.

È attualmente impegnato nel tour del suo spettacolo, Ho fatto il Classico, le cui date del 2021 hanno registrato il sold out.