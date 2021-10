"Il Test" al Teatro Martinitt fa ridere il pubblico. Orari e biglietti

Fino al 17 ottobre al Teatro Martinitt è possibile scoprire lo spettacolo "Il Test", commedia esilarante in grado di coinvolgere il pubblico in una serata all'insegna del divertimento.

La trama

Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione fra dieci anni?”. Ecco “il test” che dà vita a questa esilarante e graffiante commedia che continua a sbancare i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid. Hèctor e Paula, coppia con qualche problema economico, devono affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni, in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata psicologa di successo.

Una decisione apparentemente semplice: accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decuplicarla? Il dilemma che inizia come un semplice e teorico test di personalità, in un clima di divertita amicizia, diventa sempre più causticamente feroce, e mette progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dello spettacolo sul sito dedicato.

