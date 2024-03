L'inganno" di Alessandro Gallo

giovedì 21 marzo 2024, ore 20.30

Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano



“L’INGANNO” nono appuntamento di NESSUN CONFINE - la stagione del padiglione 2023/2024 in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie



Spettacolo finalista Premio Scenario 2019

Spettacolo vincitore Premio Mauro Rostagno 2020



di e con Alessandro Gallo

dramaturg Lorenzo Garozzo

assistente alla regia Miriam Capuano

video editing Davide Pippo

Produzione Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole

con il sostegno di Caracò Teatro, Luce narrante e il Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno



La stagione NESSUN CONFINE, curata da Compagnia Carnevale allo Spazio Teatro 89, prosegue il 21 marzo 2024 alle 20.30 con L’INGANNO, spettacolo di e con Alessandro Gallo per la prima volta in scena a Milano in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie



Tratto da una storia vera, Alessandro Gallo continua la sua strada verso la narrazione dell’educazione criminale. Partendo dal suo vissuto disegna, con ironia, rabbia e dolore i volti di una Napoli madre-coraggio che si scontra, quotidianamente, contro il peso claustrofobico di un familismo che trasforma la bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi, in silenzi e sguardi dalle sfumature mafiose.

Una biografia che si annoda tra due dimensioni nelle quali il protagonista è costretto a muoversi con parsimonia: la dimensione narrativa che si affida all’esercizio democratico della denuncia contro le mafie e una dimensione onirica di contatto e di scontro con un piccolo branco di corpi che ne vorranno impedire la narrazione stessa.



“Alessandro Gallo di Caracò teatro ne “L’inganno” ci parla invece di mafia partendo dal suo vissuto, e cercando di entrare nelle viscere della sua Napoli, città che si scontra quotidianamente contro una realtà sempre pervasa da sfumature mafiose”. Mario Bianchi, KLP



> Alessandro Gallo è nato a Napoli nel 1986. È scrittore, attore e regista teatrale. Vive a Bologna e da anni lavora nel campo dell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile. Nel 2014 ha ricevuto la Medaglia d’argento al valor civile Premio Carlo La Catena per l’attività editoriale e per il teatro di impegno civile. Nel 2016 ha ricevuto il Carlino d’Oro da QN Il Resto del Carlino per le attività educational al contrasto alle mafie e, fra gli altri, ha pubblicato il romanzo Era tuo padre (2019, Rizzoli), raccontando la geografia criminale che lega Nord e Sud Italia.



La stagione NESSUN CONFINE si compone di dieci appuntamenti da ottobre ad aprile di artisti e compagnie da tutta Italia, che portano in scena nuove drammaturgie, mai presentate nella loro forma definitiva a Milano. La stagione ha il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30



acquisto online su mailticket e in biglietteria dalle ore 19.30 nei giorni di spettacolo