"La Bella e la Bestia" a teatro, spettacolo per bambini

Domenica 26 febbraio al Teatro Arcimboldi arriva uno spettacolo imperdibile per bambini, Bella, l'Amore e la Bestia.

Lo spettacolo

Lo spettacolo rientra nell rassegna Tam Kids dedicata ai piccoli spettatori del Teatro Arcimboldi Milano.

Lo spettacolo del 26 febbraio è la rivisitazione in versione musical dell’indimenticabile fiaba di Charles Perrault presentato da Allcrazy & Soldout.

Il nutrito cast di acrobati, ballerini, cantanti e attori daranno vita alla storia della dolce fanciulla Bella e della temibile Bestia.

Il racconto è narrato da un librario, che tuttavia non è un libraio, ma un maggiordomo: o meglio lo era prima di essere trasformato in un orologio a pendolo! Come il maggiordomo, anche il resto della Corte e il Principe sono stati colpiti da un maleficio. Molte altre strane cose accadono nel castello. Ma in una rosa, nascosta in una stanza segreta, c’è la chiave per sciogliere l’incantesimo!

Già, poiché se il Principe, a sua volta trasformato in una terribile bestia, non riuscirà a farsi amare prima che l’ultimo petalo di quella rosa si stacchi, non tornerà alle sue sembianze umane e resterà per sempre una mostruosa belva.

La vittoria dell'amore

Inganni, tradimenti, combattimenti e momenti magici, apriranno il cuore arido della Bestia alla dolcezza e all'amore verso la meravigliosa Bella: colei che farà rifiorire la rosa, metafora di un cuore che torna a battere.

Luci, costumi e musiche in uno spettacolo che trasporterà grandi e piccini in un luogo affascinante dove potranno riscoprire la più dolce storia di amore e di avventura.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.