L'incredibile Ladybug a teatro in uno spettacolo imperdibile

Sabato 25 e domenica 26 marzo appuntamento al Teatro Arcimboldi con Ladybug e Chat Noir nel Miraculous Ladybug - The Musical Show: lo spettacolo ufficiale della serie più amata da tutti i bambini arriva finalmente anche in Italia.

Lo spettacolo

Per la prima volta a Milano, Ladybug, Cat Noir e i loro amici prenderanno vita in Miraculous™ Ladybug - The Musical Show, un live-action show basato sulla famosa serie per bambini creata da ZAG - Miraculous™ - Le Storie di Ladybug e Cat Noir - che ha accattivato milioni di bambini e famiglie in tutto il mondo.

"Miraculous Ladybug - Il Musical" è pieno di magia, storie spettacolari e scene di lotta, e darà vita a più di trenta personaggi, tra i quali spiccano Marinette, Adrien, Chloe, Sabrina e Alya.

La musica

La stravaganza musicale di DeAPlaneta Entertainment, impresa leader in Europa nell’intrattenimento giovanile, e Proactiv Entertainment, leader spagnolo nella produzione e organizzazione di spettacoli per famiglie, è stata creata da zero dai migliori professionisti in ambito nazionale e internazionale, e Jeremy Zag, creatore e produttore del fenomeno mondiale Miraculous™, ha partecipato attivamente alla stesura del copione, ai dialoghi e ai brani inediti.

Il live-action show è andato in scena per la prima volta in Spagna nel 2019, e comincia la propria nuova tournée a Buenos Aires, Argentina prima dell’uscita della quinta stagione della serie e del lancio del film d’animazione da più di 100 milioni di dollari.

La storia

Miraculous segue le avventure di due adolescenti all’apparenza tipici con identità segrete, Marinette e Adrien, che si trasformano magicamente in supereroi, Ladybug e Cat Noir. In quanto supereroi segreti, Ladybug e Cat Noir sono compagni di azione. Ma durante il giorno, Marinette è una ragazza normale, che vive una vita normale. Cat Noir farebbe qualsiasi cosa pur di sostenere e impressionare Ladybug, ma non sa che si tratta di Marinette, sua compagna di classe. Quando il male minaccia Parigi, la loro amata Città delle Luci, riusciranno a battere insieme i cattivi?