Il Lago dei Cigni, spettacolo sul ghiaccio. Orari e biglietti scontati

Dal 9 al 12 febbraio agli Arcimboldi arriva lo spettacolo sul ghiaccio Il lago dei cigni, un vero momento magico in cui gli spettatori potranno vivere le atmosfere di questa sfavillante produzione e vedere il palcoscenico del TAM, incredibilmente trasformato in una grande pista di pattinaggio.

La compagnia "The Imperial Ice Stars"

The Imperial Ice Stars è la principale compagnia al mondo di danza sul ghiaccio nota per le sue personalissime e raffinate versioni “on ice” di balletti classici che le hanno valso ovunque ampi consensi di pubblico e critica.

La particolarità degli spettacoli di The Imperial Ice Stars è quella di aver coniugato le più amate partiture classiche con coreografie mozzafiato e narrazioni romantiche, creando un mix di adrenalinica danza su ghiaccio, interpretazione drammatica e spettacolari effetti visivi.

Il regista e direttore artistico, Tony Mercer, universalmente riconosciuto come il principale creatore al mondo di questo genere di show, ha portato la danza su ghiaccio a una nuova dimensione artistica. Il fortissimo cast, composto da oltre venti pattinatori, tutti campioni (alcuni olimpici e mondiali) si è conquistato fama internazionale grazie alle proprie abilità artistiche e tecniche.

