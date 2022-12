"Legally Blonde, La rivincita delle bionde" arriva a teatro. Come avere i biglietti scontati

Dal 1° al 5 febbraio agli Arcimboldi va in scena lo spettacolo Legally Blonde.

Lo spettacolo

Il musical, che ha già riscosso grandi consensi del pubblico anche in Australia, Corea, Paesi Bassi, Francia, Austria, Canada, Brasile, Messico, Svezia e Finlandia è tratto dal film Legally Blonde, a sua volta tratto dal romanzo omonimo di Amanda Brown.

La trama

Elle Woods è una ragazza briosa, alla moda, dolce e soprattutto bionda.

Presidentessa della confraternita femminile nell’università della California, sembra avere tutto ciò che desidera finchè la sua vita viene sconvolta dal suo ragazzo che, non ritenendola sufficientemente seria, la lascia per frequentare la facoltà di legge ad Harvard. Determinata a riconquistarlo, Elle usa il suo ingegno e il suo fascino per entrare a sua volta nella prestigiosa Università

Gli Studi iniziano con difficoltà a causa dei conflitti con i suoi compagni snob, che disapprovano il suo abbigliamento e la ritengono non adeguatamente preparata.

Le difficoltà iniziali portano Elle ad immaginare l’apparizione delle sue ex compagne di scuola, che come un “coro greco” visibile e udibile solo da lei, la incitano a pensare positivo. In più con l’aiuto dei suoi nuovi amici, Elle scopre che con le sue abilità e la sua conoscenza della legge, è in grado di aiutare concretamente gli altri, tanto da difendere con successo da un’accusa di omicidio la personal trainer Brooke Wyndham, superando ogni aspettativa.

Questo vivace ed esilarante musical si muove ad un ritmo vertiginoso, guidato da musiche incalzanti e coreografie esplosive.

"Legally Blonde, La rivincita delle bionde" è un musical per tutti che riscalda il cuore dimostrando che essere sinceri con se stessi non passa mai di moda.

