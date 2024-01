"Schiaccianoci On Ice", la magia dello spettacolo sul ghiaccio

Dal 25 al 28 gennaio agli Arcimboldi arriva Schiaccianoci On Ice, versione su ghiaccio del celebre balletto classico.

Uno spettacolo imperdibile

Uno degli spettacoli sul ghiaccio artisticamente più impegnativi mai creati, "Lo Schiaccianoci" sul ghiaccio ha raccolto recensioni eccezionali durante i suoi tour in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, e viaggerà in Corea, Singapore, Hong Kong, Tailandia, Giappone e Il Sudafrica come parte di un lungo tour mondiale di 2 anni prima di arrivare a Londra. Tre milioni di persone in cinque continenti hanno osannato le esibizioni adrenaliniche degli Imperial Ice Stars con standing ovation.

"Schiaccianoci on Ice" è una nuova drammatica interpretazione del racconto classico, ideata e coreografata dal pluripremiato regista di ghiaccio Tony Mercer, insieme a tre dei più rispettati allenatori di ghiaccio del mondo: Evgeny Platov, doppia medaglia d'oro olimpica e quattro volte campione del mondo; e i campioni del mondo di danza sul ghiaccio 2006 e 2007 Albena Denkova e Maxim Stavi.

Biglietti

E' possibile acuistare i biglietti on-line.