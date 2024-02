La magia di Luli Pampín arriva per la prima volta in Italia: la data milanese dello spettacolo

Domenica 11 febbraio al Teatro Dal Verme arriva uno spettacolo imperdibile, il primo in Italia di Luli Pampín, personaggio amato dai bambini di tutto il mondo.

Lo spettacolo

Musica, coreografie, costumi e balli per bambini e famiglie. Questo il programma per lo spettacolo dell’artista spagnola Luli Pampín, previsto per domenica 11 febbraio al Teatro dal Verme di Milano.

Al Teatro dal Verme porterà in scena per la prima volta in Italia, uno show ricco di musica, luci, colori e balli per coinvolgere i suoi giovanissimi fan. Divertenti coreografie e sfavillanti costumi scandiscono la scaletta che comprende baby HIT come “La mucca Lola”, “Cammino nella giungla” e “Il treno delle vocali”.

Non solo un mondo magico fatto di personaggi immaginari e storie divertenti quello di Luli, ma anche l’impegno nel voler veicolare messaggi istruttivi contro il bullismo, le discriminazioni di genere e favorire l’educazione. Il brano “Lavate las manos o Lavate los dientes” è divenuto uno spot in Argentina voluto dal “Ministero dell’Educazione”, e pure in Messico perché ritenuto “messaggio per la sensibilizzazione dei bambini sull’importanza nel lavarsi frequentemente le mani ed i denti ogni fine pasto”.

Luli Pampín

Luli Pampín è una cantante e ballerina di origine argentina, ma naturalizzata spagnola. Una delle più seguite kids idol del momento, nata su YouTube nel 2016 e divenuta in pochi anni un fenomeno con milioni di iscritti e miliardi di visualizzazioni tra Instagram, Facebook e Spotify.

Popolarissima tra il pubblico latinoamericano, arriva ora nel nostro Paese dopo la recente pubblicazione del primo album in italiano dal titolo “Ciao bambini”. Ma il legame con l’Italia è molto stretto: il bisnonno infatti è originario di Pordenone, la zia Alejandra che vive a Terni gli ha dato lezioni di italiano, e infine il suo produttore e la sua casa discografica pure sono italiani.

Tra filastrocche, buffi animaletti e travestimenti fantastici, le canzoni di Luli accompagneranno il giovanissimo pubblico, ma anche i genitori che anche solo per un pomeriggio potranno tornare bambini.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo online.