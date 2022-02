Al Teatro Repower arriva Grease, il musical. Orari e biglietti

Attesissimo dal pubblico, che aveva già accolto con entusiasmo lo spettacolo previsto nel marzo 2020 – quando avrebbe dovuto concludere un tour “da tutto esaurito” - e rinviato a causa dell’emergenza Covid, "Grease" torna finalmente al Teatro Repower dal 12 febbraio al 6 marzo 2022, con alcune date riprogrammate dal 2020 e altre aggiunte a grande richiesta.

Il musical

Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni. In oltre 20 anni di successi strabilianti in Italia, Grease si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro.

Oggi è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro.

Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di Grease per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.