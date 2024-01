Dalla televisione al teatro: "Mare Fuori" arriva agli Arcimboldi

Prezzo non disponibile

Dal 13 al 18 febbraio al Teatro degli Arcimboldi arriva Mare Fuori, la serie tv più amata dal pubblico italiano, per la prima volta a teatro. Il successo fenomenale di "Mare Fuori" diventa infatti una nuova sfida musicale, con i brani originali della serie.

Il musical, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, ha debuttato il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e ha tra i protagonisti, anche alcuni tra i volti più amati della serie tv. Tra questi, Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie.

La location è il carcere minorile di Nisida, si narra in modo profondo e crudo la vita di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario: dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia un mare libero e immenso, una sogno, un miraggio. La detenzione è ancora più dura guardando il "Mare fuori".

«Ci saranno tante new entry, ma anche attori del cast originale come Antonio Orefice nei panni di Totò, rimasto nel cuore dei fan, e Salahudin Tijani Imrana. Volevamo portare questa storia che racconta una realtà cruda di Napoli anche a teatro, ma è molto altro. Grazie al cast di Mare Fuorici buttiamo in questa nuova sfida e riflettiamo su questa gioventù bruciata, figlia di un destino amaro e inaccettabile. Gli occhi dei ragazzi, le loro voci, la musica, l’anima e le risate amare, tingono l’anima e sono pronte ad abbracciare il pubblico e questi ragazzi” commenta Alessandro Siani.

