L'Inferno di Dante è una danza continua al Teatro Ciro Menotti

Intero: 32 euro, Ridotto over 65 / under 14 / residenti Municipio 3: 15 euro

Dal 23 settebre al 3 ottobre al Teatro Ciro Menotti va in scena Inferno 2021, No Gravity. Dopo 13 anni ritorna il primo show internazionale della Nogravity Dance Company con una nuova produzione, nuove musiche e nuove scene in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla nascita di Dante Alighieri.

Lo spettacolo è un esperimento teatrale sognato ad occhi aperti, dove i danzatori non danzano propriamente, ma eseguono movimenti in scena secondo una grammatica coreografica che non ha nulla a che vedere con il mondo e la storia della danza: né classica né contemporanea.

La nuova edizione

In questa nuova edizione dell’Inferno, i coreografi Pellisari e Mariana/P si sono abbandonati al puro piacere dell’arte coreografica scatenando l’immaginazione sul corpo umano che è violentato dalla forza cinetica, fasciato da tessuti bagnati, bendato da corde e stracci, schiacciato a terra e contemporaneamente appeso in aria.

Pellisari ha creato uno spazio scenico aperto dove il corpo di Mariana/P può agire in tutte le dimensioni, in una esplosione di fantasia e potenza. Le azioni apparentemente casuali in verità sono geometricamente perfette. Il fine della tecnica Nogravity è di creare sempre una composizione dei corpi armoniosa e regolare, anche se asimmetrica comunque esteticamente sempre perfetta.

Quando il reale incontra il virtuale

Danzatori, atleti e acrobati sfidano la gravità ed immagini straordinarie appaiono dal buio in una carrellata senza sosta di effetti. Un mondo dove il reale e il virtuale si mischiano in un caleidoscopio di immagini sorprendenti tratte dalle immagini dantesche più forti. Un inferno paradossale come Escher, assurdo come Magritte, crudelmente caravaggesco. Uno spettacolo dove il disegno della luce, la musica e l’illusione si coniugano con la danza, il physical theatre e la mimica.

