Lo spettacolo "La nonna di Mozart" è un gioco di musica per i bambini

Sabato 27 novembre all'Auditorum di Milano va in scena La nonna di Mozart, spettacolo per bambini che vede come protagonisti la musica e il divertimento.

Lo spettacolo

Signor De Mozartini, Amadeus, Trazom, Crysostomo, Punkititi, Gnagflow o Wolfgang come lo chiama lei, ha otto anni e una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come andrà a finire se continuerà a pensare alla musica invece di mettere la testa a posto e scegliersi un buon mestiere: l’idraulico, il falegname, l’impiegato delle poste austriache…la nonna odia la musica e dice sempre che i bambini che da piccoli vogliono fare i musicisti finiranno da grandi a fare l’elemosina ai margini delle strade o incatenati su navi da crociera.

Così un bel giorno, ecco balenare una meravigliosa e musicale idea nella testa del piccolo genio: preparare una nuova sinfonia, un pezzo che anche sua nonna possa dire “caspita che bella!” E che diventerà famoso come La Nonna di Mozart, ricca di suoni talmente magici e potenti da essere capaci di trasformare anche la sua tremenda nonnina.

Lo spettacolo si inserisce all'interno della rassegna "Crescendo in musica".