"Le nostre anime di notte" con Lella Costa ed Elia Schilton. Come avere i biglietti scontati

Dal 17 al 27 novembre al Teatro Carcano va in scena Le nostre anime di notte con Lella Costa ed Elia Schilton, per la regia di Serena Sinigaglia . Lo spettacolo è tratto dal classico dell'autore americano Kent Haruf, un romanzo che addolcisce l’anima e le regala sollievo e fiducia.

Lo spettacolo

Gli spettatori potranno immergersi nel racconto di una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale.

Addie e Louis sono avanti negli anni. Le loro vite in qualche modo si sono compiute. Eppure decidono di vivere una storia d’amore. Si incontrano, notte dopo notte, in casa di lei e parlano…parlano…parlano. Le loro parole diventano confessioni, le loro confessioni sono conforto e assoluzione. Il loro amore è una nuova speranza di vita. Perché si può “rinascere” a qualsiasi età, perché il bisogno di ascolto e vicinanza è salvezza per l’uomo.

Lella Costa è Addie, Elia Schilton Louis, e sono diretti da Serena Sinigaglia. Due attori magnifici che possono incarnare la dolcezza, la poesia di questa storia con la luce e il garbo che richiede.

Le offerte per i lettori di MilanoToday

Solo per i lettori di MilanoToday sono previsti dei biglietti scontati.

Condizioni

I posti, da intendersi in Platea, vengono assegnati dalla biglietteria del Teatro Carcano.

Se acquisti piu di un biglietto, i posti sono assicurati come affiancati.

L'accesso alla sala del teatro potrà avvenire solo da mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Si raccomanda la massima puntualità.

Validità

Il Voucher è valido per la data scelta dello spettacolo selezionato.

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine con in allegato il voucher valido per l'ingresso

3) Presenta il tuo voucher al personale del teatro per poter accedere alla sala.