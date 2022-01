Riciclare è una magia, spettacolo per bambini

“Rispettare l'ambiente significa fare del proprio meglio per renderlo sicuro, più bello, più vivibile.”



Lo spettacolo Riciclare è una magia coinvolge i più piccoli con musica, magia, incredibili pupazzi e animazione e trasmettendo messaggi fondamentali su tematiche ambientali. Mc Butter, uno scienziato mago, in compagnia di colorati personaggi realizza magie ed esperimenti strabilianti per spiegare come e perché fare la raccolta differenziata.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico di bambini dai 4 agli 11 anni.

E' possibile acquistare i biglietti on-line.