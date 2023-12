"Peter Pan, il Musical" con le canzoni di Edoardo Bennato

Dal 21 dicembre al 14 gennaio al Teatro Arcimboldi arriva Peter Pan, Il Musical.

Lo spettacolo

Il musical è un successo lungo 17 anni con all’attivo oltre 950 repliche e 1 milione di spettatori e una colonna sonora d’eccellenza creata da Edoardo Bennato. Con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album di Bennato del 1978 Sono solo canzonette e con altri brani come "Il rock di Capitan Uncino", "La fata", "Viva la mamma" e molte altre, fino alla celeberrima "L'isola che non c'è". I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito "Che paura che fa Capitan Uncino".

Sullo sfondo, la fatina Trilli, gli immancabili duelli con Capitan Uncino e i suoi pirati, il simpatico Spugna, la vivace compagnia dei Bimbi Sperduti, Giglio Tigrato e il sinistro ticchettio dell’astuto Coccodrillo che terrorizza Uncino.

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha conquistato generazioni di ragazzi e non, Peter Pan – Il Musical non è un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio sogno da condividere con tutta la famiglia: un viaggio verso “l'isola che non c'è”, per vivere tante emozioni con i protagonisti dello spettacolo.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.