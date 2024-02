Pio e Amedeo in un nuovo spettacolo a Milano. Orari e biglietti

Dopo il successo travolgente riscosso lo scorso 11 dicembre, Pio e Amedeo tornano a grande richiesta al Teatro Arcimboldi Milano per altre tre repliche: il 27 e 28 febbraio e il 30 marzo 2024.

Lo spettacolo

È davvero un Felicissimo Show quello che sta vedendo Pio e Amedeo protagonisti nei principali teatri italiani e che sta conquistando il pubblico registrando un sold out dopo l’altro. A grande richiesta il tour prosegue anche nel 2024 con nuove date a Bologna, Napoli, Bari, Milano, Roma e Torino.

Con questo spettacolo Pio e Amedeo hanno la volontà di riportare a teatro un vero e proprio varietà, in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di fabbrica.

File rouge di “Felicissimo show” è infatti la “libertà di parola” che - come dichiarano gli artisti – “non dovrebbe essere mai ristretta o messa in discussione, soprattutto se si è comici, perché lo scherzo e l’ironia sono in grado di esorcizzare anche gli aspetti più negativi della vita”.

Pio e Amedeo

Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, nascono come duo comico agli inizi del 2000

Nel 2004 il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di Bue” e successivamente arriva a Radionorba e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2, Pio e Amedeo passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con “Le Iene”, programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “Ultras dei Vip”.

Nel 2014, a dieci anni dal loro debutto, sono i protagonisti del road-movie “Amici come noi” prodotto da Taodue e distribuito da Medusa e sempre nello stesso anno recitano insieme a Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film “E tu di che segno sei?” prodotto da Vanzina per la regia di Neri Parenti.

Nel 2016 sbarcano con “Emigratis” in onda su Italia Uno arrivato alla quarta edizione, programma irriverente dove i protagonisti Pio e Amedeo prendono di mira i vip. Non solo cinema, televisione e teatro, ma anche radio: Pio e Amedeo hanno condotto su RTL 102.5 il programma del venerdì notte “A disposizione” e il live “Sala ricevimenti”, oltre alle numerose dirette per eventi speciali.

Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo “Tutto fa Broadway”, registrando il tutto esaurito e chiudendo il tour con il debutto al Mediolanum Forum di Assago. Nel 2019 Pio e Amedeo salgono sul palco dell’Ariston come ospiti del sessantanovesimo Festival di Sanremo ottenendo un successo strepitoso.

A settembre 2019 Pio e Amedeo si esibiscono con il loro nuovo spettacolo “La Classe non è qua”, all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina e a dicembre nei principali teatri italiani, facendo registrare ovunque il tutto esaurito.

Nell’estate 2022 il duo annuncia il ritorno in tv con la quarta edizione di “Emigratis”, questa volta in prima serata su Canale 5, che va in onda nell’autunno dello stesso anno con tre puntate e che riscuote ancora una volta un enorme successo di pubblico.

Biglietti

