"Pretty Woman, il Musical" in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Offerte e biglietti

E' tutto pronto per il ritorno a casa del musical Pretty Woman. Il Musical. Dopo l’eccezionale successo della passata stagione, con il record di 80.000 biglietti venduti, che lo hanno incoronato come lo spettacolo teatrale più visto dagli italiani, il Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano si prepara ad accogliere il ritorno di Pretty Woman dal 27 aprile al 7 maggio.

Lo spettacolo

Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe, "Pretty Woman. Il Musical", mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico arricchendosi di un’avvincente colonna sonora composta dalla leggenda del rock Bryan Adams e dell’indimenticabile successo mondiale “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.

Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady.

La rivalsa di una donna alla ricerca di se stessa e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che non discriminano l’altro ma che si avvicinano l’uno all’altra, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su fama e denaro, il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti.

Dove e quando

I voucher ShopToday sono validi per lo spettacolo di Domenica 30 Aprile ore 20 - Settore Galleria.

Condizioni

- I posti in sala vengono assegnati direttamente dal personale della biglietteria del Teatro.

- Se acquisti più biglietti, i posti sono assicurati come affiancati.

- Il Voucher è valido esclusivamente per la data e l’orario sopra indicati.