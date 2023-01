"Il Principe Ranocchio" a teatro, spettacolo per bambini

Domenica 29 gennaio al Teatro Carcano va in scena Il principe ranocchio, spettacolo per bambini.

Lo spettacolo

In un regno lontano una principessa perde in uno stagno la sua palla dorata e un ranocchio si offre di recuperarla a patto di poter andare nel castello con la ragazza, dormire nel suo letto, mangiare nel suo piatto e ricevere un bacio. La principessa, disgustata all’idea di stare vicino a un rospo, accetta a malincuore ma poco alla volta scoprirà di avere molte cose in comune con il ranocchio, fra cui l’amore per la lettura.

Nella versione proposta da Fantateatro il canto e la musica sono la scintilla dell’amore che conduce i protagonisti ad innamorarsi fino al raggiungimento del lieto fine. La fiaba affronta anche il tema dell’alimentazione, attraverso un simpatico appuntamento a pranzo tra la principessa e il ranocchio, un meraviglioso pupazzo creato dalle sapienti mani di Federico Zuntini.

Biglietti

