"Priscilla: la regina del deserto" a Milano. Le offerte di MilanoToday

Da giovedì 2 a domenica 5 marzo al Teatro Arcimboldi arriva Priscilla, la regina del deserto.

Priscilla torna a Milano per festeggiare insieme ai suoi fans i 10 anni dal debutto italiano: 10 anni di teatri pieni di energia, di platee gremite, scenografie scintillanti e costumi mozzafiato. 10 anni di risate fragorose ma anche di tenera commozione in una cornice fatta di musiche coinvolgenti e coreografie esplosive.

La storia

Tratto dall'omonimo film cult " Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto" - vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - Priscilla è una travolgente avventura "on the road" di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato!

Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una sceneggiatura esilarante e un’intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui "I Will Survive”, “Finally", "It's Raining Men" e "Go West".

Condizioni

- I posti, nel settore selezionato, vengono assegnati dalla biglietteria del Teatro.

- Se acquisti più di un biglietto i posti vengono assicurati come affiancati.

- Il Voucher è valido per la data e l’orario acquistato.