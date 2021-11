Dalle serenate al teatro: lo spettacolo di Riccardo Dell'Orfano sulla Milano che non c'è più

Riccardo Dell'Orfano, il ragazzo che durante la pandemia allietava i milanesi con delle serenate, sale sul palco del teatro Spazio DiLà per recitare un suo testo. Intolata Damatra, la pièce andrà in scena sabato 27 e domenica 28 novembre alle ore 20.

Sinossi

Milano, inverno del '62, un giovane del Sud Italia arriva alla stazione Centrale. Potrebbe essere un pugliese,un calabrese,un siciliano, un campano, non importa. È finalmente arrivato a Milano, la nebbia gli dà il benvenuto. Comincia così una storia come tante; un ragazzo semplice e senza pretese sfida la sorte e dalle campagne del Sud Italia si inoltra nella grande metropoli. Nella sua storia ritroviamo antichi personaggi di una Milano sempre più lontana e sempre più bella; il General Cadorna,un gatto dal pelo rosso che vive sui barconi del naviglio, la Rosetta, che batte sia a piazza Vetra che a Porta Romana, i santi e gli ubriaconi delle vecchie osterie, la giovani lavandaie e le dolci sarte del naviglio grande in cerca di un moroso,tutta una città d’acqua dolce e di nebbia fitta, di cuori ingenui, giovani e desiderosi di un’altra vita nella bella Milano, una storia raccontata e cantata come si faceva una volta.

Per info e prenotazioni contattare il numero 333.947 2897.