"Sister Act, Il Musical" in scena al Teatro Nazionale. Sconti e offerte da cogliere al volo

La magia di Sister Act, Il Musical torna a Milano al Teatro Nazionale CheBanca! per far sognare adulti e bambini. La produzione sarà di Stage Entertainment, la regia di Chiara Noschese, le coreografie di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini. Il musical andrà in scena dal 13 ottobre al 7 gennaio.

Lo spettacolo

Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza.

Mai come oggi, i valori di cui parla Sister Act, sono necessari e Fondamentali, in un momento storico che trova tutti noi provati da enormi difficoltà ancora non risolte.

Credo che la malvagità sia sempre figlia della difficoltà…

“Sister act aiuterà il pubblico a riscoprire quei valori che forse qualcuno ha dimenticato o magari non ha la forza di ricordare più…Attraverso la Musica straordinaria, una grande storia, le emozioni e cercando di arrivare “dritto al cuore”, è esattamente lì che io punterò…” – Chiara Noschese

Un grande successo che ha fatto, e continua, a far sognare grandi e piccini.

