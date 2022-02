"Smarrimento" al Franco Parenti racconta una scrittrice in crisi esistenziale

Da venerdì 11 a domenica 20 febbraio al Franco Parenti va in scena lo spettacolo Smarrimento.

Lo spettacolo

"Smarrimento" segna l’incontro artistico di due indiscutibili talenti: l’attrice di teatro, cinema e televisione Lucia Mascino e la pluripremiata drammaturga e scrittrice Lucia Calamaro, autrice di "L’origine del mondo", "La vita ferma" e "Si nota all’imbrunire", già sul palco del Parenti nelle scorse stagioni.

In scena una scrittrice in crisi, alle prese con i suoi personaggi e i tanti incipit a cui non riesce a dar seguito. Delicata, sensibile, attenta a ogni sfumatura, l’attrice si muove tra i soggetti dei suoi potenziali romanzi che risvegliano le tante questioni esistenziali e professionali sospese.

"E in questo smarrimento, che si fa ragionamento comico sull’esistenza, riscopre la sua indomabile spinta creativa. Un dichiarato elogio al momento della svolta, dopo il quale niente sarà più come prima, perché “quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare” spiega la regista Lucia Calamaro.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti online.