Teatro, "Tabù" di Dario Merlini apre la nuova stagione di Factory 32

Venerdì 22 ottobre lo spettacolo Tabù di Dario Merlini apre la stagione teatrale di Factory32, alzando il sipario su un calendario pieno di novità e su nove mesi di Teatro tutto da scoprire, sotto il segno di un irriducibile entusiasmo e una creatività potente, contemporanea, appassionante.

Fino al 24 ottobre, sul palco del teatro milanese fondato e guidato da Valentina Pescetto, Monica Faggiani, Francesca Verga e lo stesso Merlini portano in scena l’anticonvenzionale storia d’amore di un’improbabile coppia.

Lo spettacolo

Lo spettacolo Tabù è una storia d'amore tra due persone che rivendicano il loro diritto all'imperfezione, a essere egoisti, inadeguati, soli ma che hanno il coraggio di amarsi nonostante tutto. I due protagonisti, incuranti o inconsapevoli del pubblico, danno voce a tutto ciò che gli altri si vergognerebbero anche solo di pensare. Il risultato è un confronto continuo di tematiche, sbeffeggiate nei loro aspetti più imbarazzanti, più meschini, più umani da un’improbabile coppia.

Tessera Factory32

Per assistere agli spettacoli è necessario sottoscrivere la tessera associativa stagionale obbligatoria del costo di 2 euro. Per tutte le informazioni e per la sottoscrizione online, visitare il sito dedicato.