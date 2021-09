Spettacolo teatrale “tesoro non è come sembra!” 16/17/18 settembre 2021 Milano

Una coppia invita in villa un amico di lui, che è anche l'amante segreto di lei. Ma l'invito nasconde un altro tranello: il tradito, è a sua volta traditore ed ha invitato la sua amante con l'intenzione di spacciarla come la ragazza del suo amico. In questa girandola di ruoli si inserisce anche una cameriera ad ore, ingaggiata per telefono all’ultimo momento.

Milano, 14 settembre 2021 – Avrà luogo a Milano, dal 16 al 18 settembre 2021, alle ore 20.45 presso il Teatro Alfredo Chiesa, via San Cristoforo 1, lo spettacolo Tesoro non è come sembra!, una commedia brillante interpretata dalla Compagnia al bacio con Raffaella Verticchio, Andrea Forneris, Martino Palmisano, Manila Barbati, Sara Romito, per la regia di Andrea Forneris. Trama: Una coppia invita in villa un amico di lui, che è anche l'amante segreto di lei. Ma l'invito nasconde un altro tranello: il tradito, è a sua volta traditore ed ha invitato la sua amante con l'intenzione di spacciarla come la ragazza del suo amico. In questa girandola di ruoli si inserisce anche una cameriera ad ore, ingaggiata per telefono all’ultimo momento. Equivoci, gag, vendette e colpi di scena, deridono i vizi del matrimonio, in un vortice di scambi di ruolo che grazie al ritmo sempre alto, garantiscono 90 minuti di puro divertimento. Parcheggio in loco Accesso con GREEN PASS o TAMPONE NEGATIVO (effettuato nelle ultime 48 ore). Ingresso 10 euro Si consiglia vivamente la prenotazione al numero 3495436198 oooOOOooo Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Chiara Dinoia Milano Chiara Dinoia, chiara.dinoia16@gmail.com Per prenotazioni: 3495436198