Immaginate l'impossibile

Alice Milliat e le prime donne alle Olimpiadi



Siamo nel 1928, ad Amsterdam. Oggi è il 28 luglio e si celebra la cerimonia d’apertura della IX Olimpiade dei tempi moderni. Un’edizione che passerà alla storia: da oggi saranno ammesse a partecipare ai Giochi Olimpici anche le donne. L’atletica leggera, dai tempi in cui è nata in Grecia e fino a questa giornata, è stata sempre riservata unicamente agli uomini. Oggi, invece, in 5 discipline di atletica (100m piani, staffetta 4×100, 800m piani, salto in alto e lancio del disco) ci saranno delle sportive. Non esiste neppure un nome per definirle, perché la parola “atleta” finora è stata declinata solo al maschile. A chi si deve un tale sovvertimento dello sport, della lingua, del mondo? Ad Alice Milliat. Conosciuta anche come “la suffragetta dello sport”, praticava svariate discipline. Suo fu anche un altro primato importante per lo sport al femminile: è stata la prima dirigente sportiva donna al mondo.