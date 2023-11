Spettacolo teatrale reportage Chernobyl

Reportage Chernobyl

L'atomo e la vanga. La scienza e la terra

1° dicembre 2023 h. 19.30



Il 1° dicembre alle ore 19.30, l’artista multidisciplinare Roberta Biagiarelli porterà sul palco del Teatro del Centro Asteria lo spettacolo “Reportage Chernobyl. L’atomo e la vanga. La scienza e la terra”. Lo spettacolo ha debuttato nel 2004, riallestito negli ultimi anni, diventando a suo modo un classico contemporaneo.

La notte del 26 aprile 1986 vi fu la prima di una serie di esplosioni che distrussero il reattore n. 4 della centrale nucleare di Chernobyl. In pochi minuti l’incidente, risultato di un tragico errore umano, divenne il più grande disastro tecnologico del XX secolo.



Ciò che è accaduto a Chernobyl è perfetta metafora del mondo che ci circonda, del rapporto perverso che abbiamo con la tecnologia, della disinformazione di cui siamo vittime rispetto ai grandi disastri e del rapporto bulimico che la società occidentale ha verso l’energia.

Del destino delle persone che hanno vissuto e subìto le conseguenze dell’incidente si sa molto poco. E questa mancanza di informazioni è la conseguenza di una classe politica che preferisce celare la verità piuttosto che ammettere la responsabilità umana, politica e sociale di ciò che accadde. Roberta Biagiarelli, attraverso le storie che rappresenta sul palco, racconta come le vite di uomini e donne comuni siano state travolte irrimediabilmente dal disastro provocato dalla centrale nucleare, per ridare alle vittime il giusto spazio in questa tragica storia.



Il Centro Asteria, centro culturale con sede nel Municipio 5 del Comune di Milano che da oltre trent’anni organizza spettacoli teatrali soprattutto rivolgendosi al pubblico scolastico, da anni propone lo spettacolo alle scuole secondarie di I e di II grado di tutta Italia, raccogliendo ogni anno centinaia di adesioni; in via del tutto eccezionale, data l’attualità dei temi affrontati, il 1° dicembre alle ore 19.30 verrà realizzata una replica aperta alla cittadinanza.

Lo spettacolo si pone come precursore di molte riflessioni intorno a quanto accaduto quasi quarant’anni fa. ‘Reportage Chernobyl’ è oggi più attuale che mai e apre un nuovo sguardo sul difficile rapporto fra natura e scienza, fra l’uomo e la tecnica.



Reportage Chernobyl. L'atomo e la vanga. La scienza e la terra

1° dicembre – h. 19.30

Biglietto intero €15

Biglietto ridotto €12 (Under24)

Acquista i biglietti online



di Roberta Biagiarelli e Simona Gonella

regia Simona Gonella

con Roberta Biagiarelli

e con la partecipazione straordinaria in video di Roberto Herlitzka

regia video e realizzazione immagini Giacomo Verde

cura tecnica Giovanni Tammaro ricerche bibliografiche e musicali Andrea Soffientino

produzione Babelia & C. - progetti teatrali



Contributi scientifici: Mario Agostinelli (vicepresidente dell’Associazione Laudato sì, un’alleanza per il clima, la cura della terra e la giustizia sociale), Svetlana Aleksievic (giornalista e scrittrice), Alessandro Gori (giornalista), Gianni Tamino (biologo).