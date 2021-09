Al Teatro Arcimboldi il Don Chisciotte con il corpo di ballo della Scala

Dal 29 al 31 ottobre al Teatro Arcimboldi andrà in scena il “Don Chisciotte” con il Corpo di Ballo della Scala. Lo spettacolo verrà diretto da Manuel Legris, nella versione coreografata da Rudolf Nureyev.

Un’opera imperdibile che non smette mai di coinvolgere e ammaliare il pubblico di tutte le età,perché sa offrire emozioni e sorprendere con freschezza, colore, inventiva, virtuosismoe tecnica della danza.

Un'importante sinergia

Una importante sinergia fra due diverse entità culturali del nostro paese nell’ottica di presentare al pubblico sempre nuove edeccelse proposte artistichee di avvicinare la musica sinfonica e il balletto a una sempre più vasta platea di spettatori, anche grazie all’adozione di tariffe che potranno rispondere alle esigenze di ogni fascia.

"Sono molto felice che possiamo tornare al Teatro Arcimboldi, un edificio che è stato costruito per accogliere la Scala e che haun palcoscenico particolarmente adatto ad ospitare la danza, oltre ad un'eccellente visibilità. Durante gli spettacoli del ciclo "La Scala in città" abbiamo potuto verificare l'entusiasmo del pubblico, ma anche la bellacollaborazione che si è sviluppata tra le nostre due istituzioni". Dominique Meyer, Sovrintendente Teatro alla Scala.

“Riportare in scena Don Chisciotte è per me una splendida occasione, ancor di più sul palcoscenico degli Arcimboldi, ideale per il balletto e che mi auguro possa accogliere tanti appassionati e anche aprire alla danza un pubblico nuovo. Per me è l’occasione di presentare il nuovo assetto della Compagnia e di celebrare il nome di Nureyev, cosi legato alla Scala e alla mia personale crescita artistica, fin da quando mi ha nominato étoile dell’Opéra di Parigi. Una celebrazione che proseguirà in apertura della nuova stagione di Balletto alla Scala, quando per la prima volta metteremo in scena la suaBayadère, ultima delle sue produzioni dei grandi classici, mai rappresentata da altre compagnie al di fuori del Balletto dell’Opéra di Parigi” Manuel Legris, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

Le coppie di protagonisti

Per queste recite il Direttore del Ballo Manuel Legris, profondo conoscitore e grande interprete delle coreografie di Nureyev, ha preparato personalmente quattro coppie di protagonisti: ognuna delle recite dunque sarà una speciale occasione per applaudire nuovamente le stelle scaligere più amate e assistere al debutto di artisti che, vincitori del recente concorso, sono ora proiettati in una nuova posizione nell’organico. Aprono le recite Nicoletta Mannie Timofej Andrijashenko, coppia di stelle che ha trionfato in questo balletto alla Scala e nel mondo; cosi come Virna Toppicon Claudio Coviello e Martina Arduino, che danzerà al fianco del neo primo ballerino Nicola del Freo: per lui grande debutto nel ruolo di Basilio.

Debutto anche per Mattia Semperboni, neo solista della Compagnia che nel corso delle recite di La Scala in città ha entusiasmato nell’estratto dal terzo atto e che ora per la prima volta interpreterà il balletto nella sua interezza. Accanto a lui, appena entrata in Compagnia, già una grandissima prova per la nuova solista Alice Mariani, diplomata all'Accademia Teatro alla Scala e con una lunga esperienza al Semperoper Ballet di Dresda.

