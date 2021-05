Il Teatro Ciro Menotti riparte con uno spettacolo dedicato alla Terra

L’8 giugno il teatro Menotti rialzerà il sipario con una rassegna teatrale dedicata alla narrazione e alla contaminazione tra la parola e la musica.

Si partirà dal Teatro Menotti completamente rinnovato, con spazi nuovi per arricchire l’esperienza teatrale e per nuove opportunità di condivisione. Andrà in scena il progetto Fragili come la terra, con spettacoli e attività collaterali dedicati al pianeta blu e ai suoi abitanti.

Lo spettacolo del Collettivo Menotti

Si inizia con lo spettacolo "Possiamo salvare il mondo prima di cena", tratto dal romanzo di Jonathan Safran Foer. Nella sua opera, lo scrittore racconta, con straordinario impatto emotivo, la crisi climatica del nostro pianeta e lo fa alternando in modo originale storie di famiglia, ricordi personali, episodi biblici, dati scientifici e suggestioni futuristiche che saranno portate in scena dalla giovane compagnia Collettivo Menotti.

Una storia non facile da raccontare, un argomento che scuote gli animi, parole e musica potenti, capaci di accompagnare lo spettatore in un viaggio in cui la scienza lascerà il posto alle emozioni.

"La nostra versione teatrale" scrive la compagnia Collettivo Menotti "costruisce una narrazione all’interno di un loft coabitato da giovani attivisti, studenti, musicisti, dove i temi ambientali si trasformano, da noiosi elementi di una discussione oramai un po’ stanca, in materia incandescente con cui fare i conti qui ed ora. Una sorta di presa di coscienza tra accenti passionali e ombre paurose di un futuro che non è poi così lontano come ci illudiamo di credere. Gli abitanti di quella casa - metafora dell’abitare insieme - ognuno con il proprio bagaglio di vita e di ricordi, si trasformano in un collettivo di lotta e di consapevolezza in grado di indicare e proporre ad alta voce la strada per l’uscita. Ovvero quella solita, quella dei loro padri, quella dei padri dei loro padri, quella forse che ci ha guidato sin dall’inizio della nostra esperienza di vita su questo fragile pianeta, quella che ci fa capire che solo stando insieme possiamo salvare il mondo prima di cena". Questa storia, ascoltata fino in fondo, ci dice anche che ognuno di noi può agire, può cambiare le cose, invertire la rotta. Forse non lo faremo. Crederci è difficile.

Biglietti

