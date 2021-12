Al Teatro Manzoni un nuovo spettacolo con Vanessa Incontrada

Dal 10 dicembre al 2 gennaio al Teatro Manzoni va in scena Scusa ma sono in riunione, ti posso richiamare?, nuovo spettacolo con Vaness Incontrada e Gabriele Pignotta.

La trama

"Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?" Una frase tormentone per la generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter inseguire successo e carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ironizzare su se stessa. Donne e uomini con l’animo diviso tra ambizioni e bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un'esistenza dipendente dalla tecnologia, che non lascia spazio a sane relazioni interpersonali.

Cosa succederebbe se queste stesse persone, per uno scherzo, si ritrovassero protagoniste di un reality show televisivo? Un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull'ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Gabriele Pignotta dipinge così il ritratto della sua generazione affidando alla travolgente e carismatica Vanessa Incontrada il ruolo della protagonista.

La sera di San Silvestro

La sera di San Silvestro sono previste 2 recite, alle ore 17.30 e alle ore 21.30. Al termine dello spettacolo delle ore 21.30 la Compagnia festeggerà dal palcoscenico l’arrivo del nuovo anno insieme al pubblico seduto in sala. All’uscita verrà offerto al gentile pubblico un omaggio ben augurale.



Inoltre in occasione della recita delle ore 21.30 sarà possibile cenare nel foyer del Teatro a partire dalle ore 20.30. Info su prenotazione, prezzo e menù nella pagina Manzoni Cafè.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.