"Natale in casa Cupiello... un anno dopo": a teatro lo spettacolo per raccogliere fondi per i bimbi

A teatro per ridere. A teatro per fare del bene. Domenica 17 dicembre, alle ore 17, al "Teatro Wagner" di Milano va in scena "A sera d'a Vigilia, ovvero Natale in casa Cupiello... un anno dopo" portato in scena dalla compagnia "Il teatro degli Oziosi".

Edmondo Capecelatro, avvocato e scrittore, autore - per passione - di opere teatrali, riporta il pubblico tra le mitiche mura di casa Cupiello, ma 12 mesi più tardi, per capire come sia davvero finita la storia lasciata volutamente "aperta" dal maestro Eduardo De Filippo.

Il ricavato dello spettacolo - il prezzo del biglietto è di 10 euro - sarà donato all'associazione Amici di Ndugu Zangu, Onlus che si occupa del sostegno dei bambini della Narrapu Community in Kenya. La comunità, situata in una delle zone più aride del pianeta, a 350 chilometri a nord di Nairobi, ospita 93 bambini orfani e malati, offre istruzione a 120 bambini che frequentano la nursery e 320 ragazzi della scuola primaria.

Nel corso del 2023 l'associazione ha fornito oltre 140mila pasti e da gennaio a novembre 2023 ha assistito attraverso il proprio centro clinico quasi 5mila adulti e 2.500 bambini. La onlus, ricorda il presidente Michele Tarlao, ha consentito l’effettuazione di 95 parti in piena sicurezza e, attraverso il servizio di clinica mobile, da gennaio a ottobre ha raggiunto altre 3000 persone. Proprio nel 2023 è stata anche completata la costruzione di un pozzo che ha portato l'acqua potabile a 3mila persone.

Per informazioni e prenotazioni teatrodeglioziosi@gmail.com.