La tribute band dei Pink Floyd in uno spettacolo unico a teatro

Lunedì 31 ottobre agli Arcimboldi va in scena uno spettacolo unico con i Brit Floyd, "The World's Greatest Pink Floyd Show", con una nuovissima produzione.

Lo spettacolo

Lo show presenta brani musicali indimenticabili come The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Division Bell, oltre all’esibizione "note per nota" di 23 minuti dell'iconica canzone Echoes, scritta 50 anni fa, estratta dall'album rivoluzionario dei Pink Floyd del 1971 “Meddle”.

Una tribute band speciale

Molto più che una semplice tribute band dello storico gruppo inglese, i Brit Floyd rappresentano un grande spettacolo live, un viaggio emozionale, coerente e perfetto nell’universo dei Pink Floyd. I dettagli sono minuziosi: dalle musiche alle luci, tutto è ricostruito nel minimo dettaglio e la passione che esce dal palco sa entusiasmare il pubblico delle platee.

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre mille spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold out in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente.

I loro show sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più iconici al mondo tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, lo storico Greek Theatre di Los Angeles e il Radio City Music Hall di New York.