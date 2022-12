Vincenzo Salemme a teatro (anche a Capodanno)

Orario non disponibile

Quando Dal 13/12/2022 al 08/01/2023 Orario non disponibile

Dal 13 dicembre all'8 gennaio Vicenzo Salemme è protagonista al Teatro Manzoni dello spettacolo Napoletano? E famme ‘na pizza. L'opera nasce dall’omonimo libro di Vincenzo Salemme recentemente pubblicato.

Lo spettacolo

Il titolo fa riferimento ad una battuta di una sua commedia teatrale nella quale uno dei personaggi chiedeva al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. E sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mamma'... e via così con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita di un napoletano più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente.

Tutte le città vivono sulla propria pelle il peso degli stereotipi, ma Napoli più di ogni altra. Salemme cercherà, con la sua travolgente empatia e ironia, di scoprire insieme al pubblico se lui sia un napoletano autentico o un traditore dei sacri e inviolabili usi e costumi della sua terra.

Lo spettacolo di Capodanno

"Napoletano? E famme 'na pizza!" sarà in scena il 31 dicembre alle 17.30 e alle 21.30. Al termine della recita delle 21.30 brindisi allo scoccare della mezzanotte con spumante e panettone per festeggiare l’inizio del nuovo anno insieme a Vincenzo Salemme e alla sua compagnia.



Il giorno di Capodanno lo spettacolo sarà invece in scena alle ore 17.30.

Biglietti

E' possibile aquisatre i biglietti on-line.