8 marzo speciale da Zelig con uno spettacolo tutto al femminile

Martedì 8 marzo da Zelig si terrà uno spettacolo in occasione della Festa della donna.

Le artiste

Federica Ferrero, torinese impura, con qualche gene siculo. Autrice ed interprete di numerosi personaggi e sketch comici, intollerante al lattosio non per moda, da tempi non sospetti. Persona interessante. Nella vita diurna igienista dentale, nella vita serale cabarettista… ma fa più ridere come igienista. L'unica cosa, non chiedetele di piegare l'ultima falangetta del dito indice mantenendo dritte le altre, non ci riesce.

Cinzia Marseglia è una comica pugliese, grintosa e talentuosa, se fosse un calciatore indosserebbe la maglia numero 10, quella sotto gli occhi di tutti del fantasista… Durante le sue performance improvvisa, incanta e “strattona” il pubblico come pochi sanno fare. Direttamente dal palcoscenico di Zelig Tv Cinzia interpreta l’improbabile poetessa che frequenta imperdibili feste chic e incredibili amici vip svelandoci i retroscena delle loro vite. Perché lei conosce tutti e tutti conosco lei !

Biglietti

E' possibile acquistaer i biglietti dello spettacolo on-line.