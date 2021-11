Zelig 2021, aprono le prevendite per lo spettacolo dal vivo

Zelig torna in presenza, e lo fa in grande stile. Da oggi sono infatti aperte le vendite dei biglietti per la nuova edizione di uno degli spettacoli più amati dagli italiani, che sarà registrata da venerdì 12 a sabato 20 novembre 2021 al Teatro Arcimboldi Milano e andrà poi presto in onda su Canale 5.

Le date

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21 nelle serate del 12, 13, 16, 17, 19 e 20 novembre. Tutte le sei grandi serate live dell’autunno teatrale milanese vedranno sul palco Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i più grandi nomi della risata italiana.

Biglietti

Le prevendite sono disponibili sul sito dedicato.

Norme di sicurezza

In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare all’ingresso un GREEN PASS che attesti almeno una delle seguenti condizioni:

– la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni

– la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento

– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h

da quando è stato effettuato)

Le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...