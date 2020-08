Spirit de Milan, il programma di Ferragosto tra spettacoli e concerti

Lo Spirit de Milan non va in vacanza e rimane aperto anche ad agosto, con tanti appuntamenti per gli amanti della musica dal vivo tra note swing, jazz e blues.

Il programma

Questi gli appuntamenti dal 10 al 16 agosto:

- Lunedì 10 agosto, "Perché ci vuole orecchio - Open stage!”: il palco dello Spirit, “amministrato” da Walter Leonardi da “Quelli del Piano Sopra”, si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta.

- Martedì 11 agosto appuntamento settimanale con un’ediziona agostana del “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Folco Orselli, Flavio Pirini e tanti ospiti a sorpresa (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

- Mercoledì 12 agosto l’attesa serata Cristal, tango en vivo.

- Giovedì 13 agosto Barbera & Champagne con Roberto Brivio, attore, cantante, cabarettista e chansonnier italiano: musica, milanese e risate.

- Venerdì 14 agosto Bandiera Gialla con i Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

- Sabato 15 agosto appuntamento con Swing City Four di Paolo Tomelleri, icona del jazz classico milanese.

- Domenica 16 agosto appuntamento con il cantautore e scrittore Claudio Sanfilippo, accompagnato dal musicista Max de Bernardi.