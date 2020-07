Spirit de Milan, il nuovo programma del week-end con musica dal vivo

Lo Spirit de Milan propone per il week-end in arrivo numerosi appuntamenti per gli amanti amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues. Un'occasione unica per vivere le atmosfere degli anni '60 in una delle location più ricche di iniziative di Milano.

Il programma

Di seguito il programma del week-end:

. Venerdì 31 luglio

ore 18, I Ragazzi del Piper (con Bob Scotti)

ore 19, Sessanta mi dà tanto (con i Mary and the Quants)

ore 20, Dituttun’pop (con Mariano Rano)

ore 21.10, Bandiera Gialla (con Alex Biasco), con le Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80.

. Sabato 1 agosto

ore 18, Gimme a Beat (con dj Mr Dip)

ore 19, Swing Date (con D. Del Giudice, L. Nessi, N. Ruta e M. De Stefano)appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro.

. Domenica 2 agosto

ore 11.30, Donda e Bironda (con Cecilia Vecchio e Ilaria Pardini)

ore 18.30, Lockdown Old Time Music Hour (con Veronica Sbergia e Max De Bernardi)

ore 19.30, Spirit in Blues (con Antonello Abbattista). Torna sul palco dello Spirit de Milan Marco Betti Trio. Energia, eleganza e carica espressiva sono gli elementi fondanti del sound che questa formazione ha saputo costruire nel tempo e che porta al pubblico con il suo repertorio.

Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.