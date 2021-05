Venerdì 7 maggio 2021, presso il negozio di abbigliamento sportivo di Milano “Pacer” in via Pacini 28, si svolgerà la mostra personale di Giorgio Maggiorelli, dal titolo “SpoArt”.

Siamo abituati a considerare lo sport come una semplice attività fisica, ma in un periodo come questo dove lo sport è limitato e privo dei suoi sostenitori abituali, ci rendiamo conto dell’importanza che esso può avere per alcuni di noi, ne è l’esempio Giorgio Maggiorelli.

Per un artista come lui lo sport è fonte di ispirazione, lo sport è pura arte. Artista milanese, da sempre appassionato di colori e calcio: due cose indelebili, strettamente legate tra di loro. Infatti all’esposizione troviamo molti pezzi dedicati alla sua squadra del cuore

Così come nello sport gli atleti sono chiamati a superare quotidianamente i loro limiti, lo scopo della mostra è di portare l’arte fuori dai suoi di limiti. La mostra, infatti, non avrà luogo in una galleria tradizionale, ma in un negozio di abbigliamento sportivo. Opere esposte in vetrina come se fossero oggetti necessari per la pratica di qualche sport. Si supera così un altro di limite: l’idea che sport e arte non possano coesistere o che comunque, vadano in direzioni opposte.

L’artista racconta: “Il calcio come passione, come metafora di vita, amplificatore di ricordi, atmosfere, gioie e delusioni. La mia ricerca sul calcio nasce dal colore, dalla vitalità che vedevo allo stadio da bambino e ridisegnavo per giocare a subbuteo. La maglia, la mia città, la mia squadra, ha sempre rappresentato un punto fermo, anche nei momenti più difficili, sia miei che suoi. Una maglia non è nome è una squadra, che ti accompagna per la vita, scandendo i ricordi attraverso gli anni, fino a diventare una seconda pelle”.

Giorgio Maggiorelli fa capire come in realtà sport e arte non siano opposti, ma entrambi parti conviventi nella nostra quotidianità. La capacità di riunire le persone, di emozionare, di migliorare noi stessi attraverso dedizione, perseveranza e forza di volontà, sono caratteristiche di entrambi. Se quindi prima lo sport era solo sport e l’arte solo arte, questa mostra cambierà le vostre concezioni.

La mostra è visitabile dal 7 al 21 maggio presso “Pacer” in via Pacini 28, Milano.