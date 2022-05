Quando il basket fa bene: il nuovo evento di beneficenza a CityLife

Dal 7 all’8 maggio anche solo un canestro può fare la differenza, è questo il concept alla base della prima edizione di Basket for Kids, un weekend di sport e beneficienza messo in campo per l’associazione “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino” ODV in collaborazione con Citylife patrocinato dal Comune di Milano.

Tra competizioni e gare di tiro

Competizioni singole e a squadre senza contatto con gare di tiro e 5 stazioni con un unico obiettivo: totalizzare il maggior numero di canestri per ottenere il goal di raccolta entro le 18.00 di domenica 8 maggio. Le squadre giovanili di Milano, i passanti e gli appassionati sono quindi chiamati a partecipare per fare la differenza, perché ogni canestro vale 20 euro di donazione al Comitato Maria Letizia Verga. L’associazione che conta ormai 43 anni di storia e attività, opera all’interno del Centro Maria Letizia Verga-Fondazione MBBM di Monza, centro di eccellenza europeo nella cura e nella ricerca delle leucemie infantili, per garantire ai giovani pazienti le più elevate possibilità di guarigione e la migliore qualità di vita.

A sostegno della ricerca e dell’assistenza medica e psico-sociale dei ragazzi in cura è nato KIDSforKIDS, un progetto dove numerosi “volontari in erba” prestano il loro tempo in prima linea nella raccolta di fondi. Chiamati a donare non sono i partecipanti, ma diverse aziende partner dell’iniziativa che hanno preso a cuore la causa e tra cui oggi si contano già le prime generose adesioni: Amsa, Eigenmann & Veronelli, Cargill, Chantelle, Nutkao e Pistì.

Una prima edizione speciale

Un evento speciale quello di Basket for Kids che per la sua prima edizione realizza un campo di pallacanestro

a Citylife Milano dedicando la due giorni ad uno degli sport più naturalmente inclusivi e che appassiona

sempre più giovani atleti.

Ad animare la maratona di canestri ci saranno anche alcuni volti noti del basket e dello sport come Gianluca

Gazzoli, La Vale e i Vitiello di Radio DEEJAY, Lorenzo Pinciroli e i DaMove, così come hanno risposto alla chiamata giocatori e allenatori di diverse società sportive come A|X Armani Exchange Olimpia Milano, SANGA Basket Milano, GEAS Basket e Urania Basket.

La due giorni sarà divisa in 6 maxi game abbinati alle aziende donatrici che, con 250 canestri ciascuno, doneranno un totale di 30.000 euro su 1.500 canestri ottenuti.

Come partecipare

Partecipare è semplice, gratuito e prevede due modalità: in team o come single player. Infatti, è possibile iscrivere la propria squadra su www.basketforkids.com per mezz’ora di gioco ma, se non si ha un gruppo o non si è iscritti a una società sportiva, lo stesso link permette di prenotarsi anche singolarmente.