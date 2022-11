“Spotlight – un’illusione, chiamata luce”, la nuova personale di manu invisible

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’artista porta in mostra 20 tele e diversi altri contenuti, tutti legati al tema della luce e dell’illusione. Milano, 24 novembre 2022 – Dopo l’ultima esposizione datata 2018, Manu Invisible torna alla galleria KeyGallery di Milano con una nuova mostra personale, capace di raccontare la nuova poetica dell’artista, e dal titolo, più che mai evocativo, “SPOTLIGHT – Un’illusione, chiamata luce”. Dal 24 novembre e fino al 12 dicembre 2022 sarà infatti possibile ammirare, nella location isolana, 20 tele di diverse dimensioni (più altri contenuti creati apposta per l’occasione), la cui tematica portante è quella della luce, intesa sia come faro di verità sia, nei casi più eccessivi, di abbaglio, illusione e di distorsione della realtà. L’elemento luminoso non è certo nuovo nella ricerca dell’artista, che da 10 anni a questa parte lo riproduce sia nelle sue opere murarie sia nei suoi interventi spontanei su diverse superfici: quello che però Manu Invisible porta oggi alla galleria Key Gallery è una lettura più introspettiva e psicologica di tale manifestazione, rendendola così una vera e propria allegoria legata al discorso ideologico, alle credenze e alle soggettive verità dell’individuo. Nelle sue 20 tele, tutte realizzate a spray e smalti, la scelta operata dall’arista è, dunque, quella di non usare più una raffigurazione realistica e tautologica, ma di evolvere lo stile verso l’astratto, tenendo un contenuto concettuale. Non a caso, per l’occasione Manu Invisible realizzerà negli spazi espositivi un’opera di anamorfismo, tecnica già usata dall’arista nella sua produzione muraria e specchio della distorsione di un’epoca (la nostra) assai contrastante: la realizzazione dell’opera, che precederà l’inaugurazione della mostra, interesserà l’intera white cube della location, inondandola dei toni della scala dei grigi con un tocco di colore arancione e, qui, si diffonderà a macchia d’olio. Non solo. Per l’occasione, Manu Invisible, il curatore della mostra Massimo Gianquitto e la proprietà della galleria proporranno ai presenti una serie di contenuti, fruibili in loco e non solo, che accompagneranno l’esposizione fornendo ulteriori spunti di riflessione. Un NFT con una tiratura di 5 copie che uscirà il 24 novembre sulla piattaforma OpenSea, una breve video proiezione con work in progress delle tele presenti in mostra arricchito con piccole pillole di interviste, il libro monografico “Spotlight” edito da New Icon, curato da Massimo Gianquitto e presente in 100 copie che verranno autografate dall’artista e alcune stampe inedite di Manu Invisible in tiratura limitata. “SPOTLIGHT – Un’illusione, chiamata luce – afferma l’artista, Manu Invisible – rappresenta per me un punto di partenza. L’invito a tornare in KeyGallery, dopo il non facile periodo legato alla pandemia, è una preziosa occasione di sperimentazione, che mi ha permesso di trarre nuova ispirazione per la mia ricerca e di provare nuovi stili e inclinazioni, senza tuttavia mai tradire quella che è la mia poetica degli ultimi anni”. La mostra, il cui vernissage è giovedì 24 novembre alle ore 18 alla presenza dell’artista, del curatore e della gallerista, rimarrà aperta fino a lunedì 12 dicembre, domenica inclusa, dalle 15 alle 19.30. Per prenotare la propria visita al di fuori degli orari è possibile contattare la galleria al sito keygallery.eu. Clara Amodeo - Another Scratch in The Wall CONTATTI info@keygallery.eu | +39 3669887375