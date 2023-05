A Milano lo Spritz festival, 3 giorni di festa dedicati al cocktail più famoso al mondo

Sbarca a Milano la prima edizione dello spritz festival, tre giorni dedicati a uno dei cocktail più apprezzati e conosciuti in tutto il mondo. Appuntamento in Piazza Città di Lombardia, sotto il palazzo della regione, nel weekend dal 12 al 14 maggio.

"Durante lo Spritz Festival a Milano sarà possibile degustare diverse tipologie di spritz, dal classico Aperol Spritz la versione piu conosciuta e amata, leggermente alcolica al gusto d’arancia con accattivanti sentori di erbe addolciti da un tocco di vaniglia servito in un calice colmo di ghiaccio accompagnato da una fettina d’arancia, composto da 90 ml di prosecco, 60 ml Aperol e a finire la soda. Per tutte le versioni dello spritz ovviamente oltre alla guarnizione che può cambiare in base al gusto, va servito in un calice colmo di ghiaccio", promettono gli organizzatori.

E ancora: "Non mancherà il Campari Spritz, piacevolmente amaro con un retrogusto vellutato da intense note di arancia, erbe aromatiche e legno accompagnato da una fettina d’arancia e composto da 90 ml di prosecco, 60 ml di Bitter Campari e soda. Per una versione dal sapore dolce-amaro il Cynar Spritz, realizzato con un liquore a base di foglie di carciofo ed infuso di 13 erbe e piante e un colore ambrato scuro realizzato con 90 ml prosecco, 60 ml Cynar e la soda. La versione più recente invece vede protagonista l'Hugo, piacevole dal profumo di fiori di sambuco a menta fresca. Un mix equilibrato, che lascia una sensazione di freschezza in bocca e un piacevole retrogusto amarognolo di sambuco e menta composto da 150 ml prosecco, 20 ml sciroppo ai fiori di sambuco e ovviamente la soda".

Non solo spritz, però. Perché all'evento parteciperanno numerosi food truck che offriranno ai presenti le proprie prelibatezze. L'ingresso dalle ore 12.00 alle ore 18.00 sarà gratuito per accedere alla Spritzeria, ai truck food e birra e al wine corner. Dalle 18.00 all’1.00, invece, cingresso a 15 euro ma con 3 spritz compresi.