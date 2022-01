Stagione concertistica dell’orchestra dell’Accademia teatro alla scala al teatro lirico "Gaber"

Il Teatro Lirico Giorgio Gaber, finalmente restituito alla città dopo oltre vent’anni di restauro, per la prima stagione di attività apre le porte a diversi generi di spettacolo ed accoglie la musica sinfonica con una rassegna affidata ai giovani musicisti dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, che, sotto la guida di direttori di prim’ordine, affronteranno alcuni capolavori della letteratura fra Settecento e Novecento. A cominciare da Roberto Abbado, che salirà sul podio della compagine scaligera il 23 febbraio 2022 (alle 20) per il primo dei quattro concerti in programma, per dirigere gli allievi nell’esecuzione dell’Ouverture dal Rienzi di Richard Wagner e della Sinfonia n. 4 in sol maggiore di Gustav Mahler.



La presenza di Roberto Abbado, fra i direttori d’orchestra più quotati del panorama musicale internazionale, attuale Direttore Musicale del Festival Verdi di Parma e dal 2022 Direttore Principale della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, recentemente insignito del Premio Speciale della Critica Musicale “Franco Abbiati” per la sua esecuzione nell’ambito della XX edizione del Festival Verdi del Macbeth nella versione parigina del 1865, costituisce per gli allievi un’occasione di crescita di grandissimo rilievo.



Seguiranno altre prestigiose bacchette: il 30 marzo Francesco Manara nel doppio ruolo di direttore e violino solista con Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Las Cuatro Estaciones Portenas di Astor Piazzolla, il 12 aprile David Coleman con il Concerto per violino e orchestra op. 35 di Pëtr Il'i? ?ajkovskij con Francesco De Angelis violino solista e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven e infine il 25 maggio Pietro Mianiti con il Quartetto in mi minore di Giuseppe Verdi e la Sinfonia n. 6 in si minore “Patetica” op. 74 di Pëtr Il'i? ?ajkovskij.



Sui leggii programmi impegnativi per i musicisti dell’Accademia, che nel corso di un biennio, oltre allo studio individuale o in prove a sezioni con le Prime Parti del Teatro alla Scala, hanno l’opportunità di affrontare il grande repertorio non solo sinfonico, ma anche operistico e di balletto, sotto l’egida di direttori di fama internazionale e in sale prestigiose, in Italia e all’estero.

L’orchestra è formata da settanta elementi, provenienti da ogni parte d’Italia e da diversi paesi, fra cui Spagna, Svizzera, Giappone e rigorosamente Under30, con un’età media di 25 anni.



Dopo un periodo di profonda incertezza per la scena teatrale e musicale, la stagione concertistica al Teatro Lirico si preannuncia dunque per i ragazzi come una tappa particolarmente significativa per la loro formazione, che va ad affiancarsi ad altri appuntamenti importanti che li attendono nel 2022, fra cui spiccano quelli previsti al Teatro alla Scala (dalle recite de La Cenerentola per i bambini allo spettacolo della Scuola di Ballo a una nuova produzione de Il matrimonio segreto di Cimarosa, con la direzione musicale di Ottavio Dantone e la regia di Irina Brook) e al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, accanto ad artisti come Roberto Prosseda ed Olga Kern, sotto la direzione di Pietro Mianiti e Massimo Zanetti.





