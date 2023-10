La stanza capovolta per foto incredibili: come visitarla gratis

Al centro Fiordaliso di Rozzano ha inaugurato “La Casa Capovolta”. Potrete camminare sul soffitto, esplorare stanze a testa in giù e scattare foto ricordo super.

Per accedere vi basterà:

- Scaricare il coupon del Fiord@club: Qui per iscriversi

- Oppure presentare uno scontrino di 50€ (del giorno stesso o di quello precedente) per entrare gratuitamente.

Fino a mercoledì 15 novembre 2023