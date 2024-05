Star comics porta a Milano i global manga

Il 17 maggio, il mangaka italiano sarà in tour nella fumetteria Star Shop My World di Milano per firmacopie, per celebrare l’arte del manga globale e per dimostrare che la passione e la creatività non conoscono confini.



Così come i manga continuano a conquistare sempre più lettori in Europa, dimostrando di essere un'arte senza confini e di grande attrattiva trasversale, negli ultimi anni in Italia si è assistito alla crescita di una nuova generazione di fumettisti, ispirati dalla narrazione e dall'estetica nipponica, che stanno creando opere di rilievo nel panorama internazionale. Da Hosoi, nome d’arte di Daniele Magrì, è proprio uno di questi artisti: cresciuto immerso nelle storie dei grandi mangaka giapponesi, ha trovato il mezzo perfetto per la sua espressione artistica nelle tecniche e nello stile propri del manga. In collaborazione con Star Comics, il mangaka sarà in tour nelle fumetterie italiane, partendo da Milano, dal 17 al 25 maggio per presentare Diablomachia, il suo ultimo lavoro, per celebrare l'arte del manga globale e per dimostrare che la passione e la creatività non conoscono confini.



Nel mondo di Diablomachia, i demoni benevoli sono perseguitati e torturati dai propri simili a causa della loro natura considerata anomala. Costretti a scappare dal regno infernale, passano le giornate in compagnia di Neve, un giovane incantatore che svolge un ruolo essenziale nel portare altri demoni sulla terra. Ma la strada verso la libertà è costellata di ostacoli: Neve e i suoi amici dovranno affrontare l’ira degli altri abitanti dell’inferno, in una storia che esplora temi complessi come la lotta contro la discriminazione, la ricerca dell’identità e la sfida di fare scelte difficili in una realtà ostile.



Il manga, originariamente di produzione francese, è arrivato sugli scaffali delle fumetterie italiane il 23 aprile grazie a Star Comics. Mescolando abilmente lo stile grafico-narrativo giapponese con una sensibilità autentica, Da Hosoi crea uno sh?nen a regola d’arte capace di risuonare profondamente con i lettori, trasportandoli in un’avventura intrisa di magia, azione e amicizia. L’autore, che ha affinato le sue capacità artistiche in Giappone sotto la guida di autori rinomati come Tetsuo Hara, Tsukasa H?j? e Nobuhiko Horie, sarà in tour nelle fumetterie italiane per condividere la sua visione unica e coinvolgente dell'universo manga. L’appuntamento è venerdì 17 maggio alle ore 18:00 allo Star Shop My World di Milano, dove gli appassionati avranno modo di ottenere uno sketch personalizzato e una dedica sui volumi di Diablomachia.



Per sapere tutti i dettagli del tour e per esplorare l’universo di Neve e i suoi amici, non resta altro da fare che visitare la pagina dedicata sul sito web di Star Comics e scoprire di più sul fascino del global manga!