Lo Stato sociale e Mondoffice insieme per raccogliere fondi a favore delle persone con disabilità

In occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1981 dall’ONU, Mondoffice, leader italiano nella fornitura di prodotti e servizi per ogni professione, conclude l’attività OffroIo! lanciando online una raccolta fondi su Rete del Dono, player di primo piano nel crowdfunding. La raccolta ha come obiettivo quello di dare sostegno economico a 10 ristoranti del territorio nazionale, il cui staff è composto da persone con disabilità. La campagna OffroIo! già on air sulla rete da inizio autunno, ovvero alla ripartenza del canale Ho.Re.Ca. dal primo lockdown, ha visto testimonial alcuni gestori di bar e ristoranti, che dialogando con Lo Stato Sociale hanno portato la loro testimonianza su come hanno vissuto e affrontato questa esperienza, rivedendo le proprie modalità di gestione dell’attività e attivando quella resilienza indispensabile per superare i momenti difficili. Durante questo secondo stop alle attività commerciali, Mondoffice, da sempre sensibile ai valori dell'inclusione e della responsabilità sociale d’impresa, ha scelto di concludere la campagna supportando, ancora una volta attraverso l'intelligenza e l’empatia de Lo Stato Sociale e di ristoratori solidali, una categoria di professionisti doppiamente colpiti durante la pandemia di Covid-19. Grazie all'adesione della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), sul portale retedeldono.it sarà quindi possibile donare in favore di 10 belle realtà della ristorazione italiana che danno lavoro a tante persone con disabilità. Realtà che saranno svelate nelle prossime settimane sui canali social di Mondoffice attraverso una serie di post per dare ulteriore visibilità a queste attività imprenditoriali.