Stazioni letterarie: destinazioni d'autore

Another Coffee Stories Editore, la casa editrice milanese che propone l’innovativo concetto di lettura sinestetica nel panorama italiano, è lieta di annunciare un evento eccezionale che promette di unire arte e letteratura in un'esperienza senza precedenti.

L’evento rappresenta un incontro imperdibile, un connubio unico tra il fascino delle parole e la bellezza dell'approccio sinestetico, che trasformerà il mondo della letteratura in una realtà tangibile.



"Stazioni Letterarie: destinazione d’autore” va oltre la definizione di "evento letterario". È un'opportunità per gli appassionati dei libri di intraprendere un viaggio straordinario attraverso le destinazioni letterarie degli autori della casa editrice Another Coffee Stories. I binari del nostro evento porteranno gli ospiti in mondi letterari unici e ogni autore sarà il custode di un binario speciale: un'ambientazione che rispecchia la sua opera ripercorrendo i cinque sensi.

Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in questi mondi, dove arte, buon cibo e letteratura si fondono in un'unica esperienza immersiva.



Un Antipasto Virtuale:”Trova la tua destinazione”



Prima dell'evento gli amanti della lettura possono iniziare il loro viaggio letterario iscrivendosi all’evento partecipando a un coinvolgente gioco online gratuito dall’11 ottobre sul sito www.anothercoffeestories.com



Ingresso ed esperienza gratuita, calice di benvenuto, stuzzicherie, cibi d’autore e tanti gadget esclusivi.