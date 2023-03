Stefano Canziani, a cura di artbasic

Cavagnis Lacerenza e ArtBasiC sono lieti di presentare il loro primo progetto di collaborazione incentrato sull’opera di Stefano Canziani, in dialogo con l’Arte Classica Antica e la Scultura Antica.



L’obiettivo di questa collaborazione è di mostrare le molteplici e felici combinazioni che l’arte antica può creare con l’arte contemporanea, e più in particolare attraverso lo sguardo di talenti emergenti.



Stefano Canziani (Gallarate 1988) è architetto di professione e artista per passione. L’interesse per il disegno prima e per il disegno architettonico poi, lo ha portato a sviluppare un’attività creativa parallela al suo lavoro, che nel tempo si è trasformata in qualcosa di più.



Le creazioni di Stefano sono futuristiche, ma parlano di edifici che esistono e che nelle sue creazioni vengono reinventati in qualcosa di stravagante e grandioso. La sua tavolozza di colori è forte, ma mai inquietante, i suoi edifici reinventati imponenti, ma mai spaventosi. C’è un grande equilibrio nel lavoro di Stefano, eredità della sua formazione di architetto che si fonde perfettamente con la sua mente creativa.



Per questa collaborazione, ArtBasiC ha quindi selezionato due opere della collezione Cavagnis Lacerenza, che Stefano ha attentamente studiato, elaborato e integrato al fine di inserirle in un contesto postmoderno, riconoscibile ma non totalmente identificabile. Le due opere sono presentate qui esclusivamente affiancate ai pezzi originali.



Inaugurazione: 8 marzo, dalle 18 alle 21